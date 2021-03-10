Меньше 200 случаев заражения COVID-19 подтвердилось в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области суточный прирост заболевших COVID-19 снизился. Сегодня, 10 марта, впервые за долгое время это число меньше 200. За последние 24 часа положительные результаты тестов получили 198 жителей Иркутской области.

Таким образом, количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области возросло до 57 950. Большинство из подцепивших заразу уже здоровы – таких 55 362 ( за сутки болезнь победили 356 человек).

- В ковидных госпиталях на сегодняшний день остаются 1622 пациента, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Приангарье.

Увы, но смерти от коронавируса продолжаются все еще каждый день. За сутки скончались от COVID-19 еще 8 зараженных. Всего с начала пандемии новая коронавирусная инфекция стала причиной смерти 1960 человек, еще 242 с таким же диагнозом были больны и другими болезнями, которые их и сгубили.

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