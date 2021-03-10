Житель Иркутска отсудил почти 400 тысяч рублей за травму во время тренировки в фитнес-клубе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сильные боли, временная потеря трудоспособности – такими были последствия персональной тренировки жителя Иркутска в одном из фитнес-клубов города. Мужчина во время выполнения упражнения – подтягивание на турнике с применением резинки – упал на спину. Как результат - компрессионный перелом позвоночника, ушибы.

После были госпитализация, 14 дней в больнице и 4 месяца амбулаторного лечения: два месяца иркутянин не мог вставать из постели, после заново учился ходить и сидеть, занимался ЛФК в поликлинике.

После таких «тренировок» мужчина обратился в суд. В Свердловском районе суда встали на сторону пострадавшего.

- С фитнес-клуба в пользу истца взыскали утраченный заработок - 261 861,96 рублей, компенсацию морального вреда - 100 тысяч рублей, а также штраф – 30 000 рублей, - сообщили в суде.

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