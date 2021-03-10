ВТБ начал прием заявок по новой госпрограмме кредитования для бизнеса

ВТБ с 9 марта во всех регионах присутствия запустил прием заявок по новой госпрограмме кредитования на восстановление предпринимательской деятельности № 279 (ФОТ 3.0). Ставка в рамках программы – 3% годовых.

«ВТБ считает своим приоритетом оказание адресной помощи компаниям, пострадавшим от последствий пандемии, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. В 2020 году мы увеличили портфель заемщиков СМБ на 12% до 1,4 трлн рублей. Мы видим, что с нового года экономическая активность в России восстанавливается, однако многие отрасли бизнеса еще нуждаются в дополнительной поддержке. К ним относятся, к примеру, туризм и гостиничный бизнес, конгрессно-выставочная деятельность, сфера искусства и организации развлечений, кинотеатры, санаторно-курортные услуги, работа которых зависит от текущих санитарных ограничений. В этой связи запуск новых правительственных мер поддержки, пришедших на смену программе на возобновление деятельности пострадавших предприятий, по которой ВТБ оказал помощь в сохранении 1 млн рабочих мест, является абсолютно необходимым и актуальным шагом. Мы ожидаем, что новым льготным инструментом в нашем банке могут воспользоваться не менее 10 тысяч предпринимателей. Со своей стороны, мы готовы принимать заявки по новой программе и на выгодных условиях оказать бизнесу необходимую дополнительную поддержку», – комментирует Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

Программа предусмотрена для предприятий, ранее получивших кредиты по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) на возобновление деятельности и состоящих в специальных реестрах НКО или ведущих деятельность в одной или нескольких отраслях, требующих поддержки, согласно постановлению Правительства РФ № 279. Заемные средства предоставляются под 3% годовых и могут быть направлены на расходы, связанные с осуществлением любой предпринимательской деятельности, включая выплату заработной платы работникам, платежи по процентам и по основному долгу по действующим кредитным договорам.

Сумма кредита рассчитывается банком исходя из МРОТ и численности сотрудников предприятия с коэффициентом 12. Кредитные договоры заключаются с 9 марта по 1 июля 2021 года сроком до одного года. В течение первых 6 месяцев предоставляется отсрочка по уплате процентов и основного долга. Заявки принимаются по упрощенному пакету документов, возможно кредитование без залога.