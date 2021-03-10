67-летняя пенсионерка пропала без вести в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

О пропаже 67-летней иркутянки Марии Мигалкиной полицейским сообщили ее взволнованные знакомые. Они рассказали, что еще 9 марта, около 14 часов пожилая женщина ушла из дома по улице Загоскина и не вернулась. Мобильного телефона у нее с собой не было.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы пропавшей пенсионерки. Она среднего роста, у нее рыжие волосы и голубые глаза. Была одета в черный пуховик, серую вязаную шапку, черные штаны и серую кофту. Также отмечается, что у женщины нет передних зубов, ходит она с тростью.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Марии Мигалкиной, просят обращаться в ближайший отдел полиции.

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