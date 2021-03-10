Братчанка «подарила» мошенникам почти 1 миллион рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мошенники продолжают удачно обманывать доверчивых жителей Иркутской области. Очередной их жертвой стала 45-летняя братчанка. Ей позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка, и сообщил, что на ее имя оформлен кредит в 1 млн рублей. Чтобы отменить заявку и не платить за чужой кредит проценты, аферист предложил ей внести на резервные счета эту же сумму.

Женщина поверила. Она оформила новый кредит, после чего обналичила деньги со всех своих счетов и небольшими суммами перевела их на номера телефонов, представленные аферистом, как резервные банковские счета. В общей сложности она «подарила» мошенникам 900 тысяч рублей.

- Выяснилось, что братчанка перевела деньги на номера сотовой компании Санкт-Петербурга, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.