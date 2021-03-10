Поезд насмерть сбил женщину в Усолье-Сибирском Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Трагедия произошла вечером, 9 марта на 5117 километре Восточно-Сибирской железной дороги. В районе станции Усолье-Сибирское, 32-летняя женщина начала переходить пути прямо перед приближающимся пригородным поездом. Машинист пытался затормозить, но было уже поздно.

- Состав сбил женщину, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте. - От полученных травм она скончалась на месте.

Следователи в очередной раз просят жителей Приангарья переходить железнодорожные пути только по специальным переходам, и быть предельно внимательными.

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