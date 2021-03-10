Иркутянам стал доступен домашний высокоскоростной интернет

МТС сообщает о завершении первого этапа модернизации сетей фиксированной связи в столице Бурятии и запуске домашнего интернета со скоростью до 1 Гбит/с. Новые возможности впервые стали доступны тысячам жителей Иркутска.

Подробнее - в аккаунте директора МТС в Иркутской области Владислава Божеева.

«В Иркутске впервые появился гигабитный домашний интернет. Давайте разберемся, для кого он нужен и сколько стоит.

Адепты домашнего гигабитного интернета обычно говорят о качестве потокового видео и скорости онлаи н-игр, но Федеральная комиссия по связи США доказала, что для домашних нужд достаточно пропускной способности в 5 мегабит: для электронной почты и голосовой связи - 0,5 мегабит, для просмотра потокового видео среднего качества - 1,5 мегабит, для HD-видео и онлаи н-игр - 4 мегабита. А, да, еще на сайте Netflix указано, что для 4K-видео вполне достаточно пропускной способности в 25 мегабит.

Какие же задачи решает домашний гиг?

- Безопасность ваших файлов, потому что, имея гигабайт, вы сможете регулярно сохранять копии в облаке.

- Гигабитный интернет оказывается востребован у активных участников торрент-треккеров и организаторов домашних сетей (которые раздают интернет соседям).

- Он пригодится, если вы строите «умный дом». Видеозвонки и другие интеллектуальные камеры, которые загружают фото- или видеофайлы, поглощают немалую часть трафика.

- А еще гигабитная пропускная способность позволяет погружаться, в буквальном смысле этого слова, в новейший формат потокового видео 4K VR.

Но самое привлекательное в гигабите то, что стоимость тарифа почти не меняется: «МЫ МТС с гигабитным интернетом - 850 рублей.

В данный момент сверхскорость запущена в нескольких многоквартирных домах, и подключаем новые. Ищите свои адрес на сайте #МТС.