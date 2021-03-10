МегаФон теперь представляет Россию в Арктическом экономическом совете

Первой российской телекоммуникационной компанией, вошедшей в Арктический экономический совет (АЭС), стал «МегаФон». В составе совета присутствуют самые разные предприятия и организации, ведущие в Арктике какую-либо деятельность. Членство в АЭС способствует налаживанию деловых контактов и экономическому развитию северной части Земли.

- «МегаФон» играет важную роль в жизни арктического региона, внося вклад в укрепление социально-экономического развития. Сегодня компания реализует масштабный инфраструктурный проект связи ArcticConnect, который обеспечит миллионы людей, в том числе жителей Арктики, быстрым интернетом, - отметил директор АЭС Мадс Квист Фредериксен.

Это совместный проект с финским инфраструктурным оператором Cinia. Он предполагает строительство волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию по дну Северного Ледовитого океана вдоль арктического побережья России. ArcticConnect свяжет континенты, где проживает 85% населения, и обеспечит быстрый сигнал.

Качественную связь получат потребители Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятия топливно-энергетического комплекса. Первый этап морских исследований, позволяющий определить оптимальный маршрут прокладки кабеля, завершился в 2020 году. В 2021-м подписаны соглашения, предусматривающие планы по строительству отводов линии связи, с республиками Коми и Саха (Якутия), Чукотским автономным округом.