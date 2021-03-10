Бездомных собак чипируют в Иркутске

Животных перевозят в спецмашинах с клетками. Фото: Юлия УЛЫБИНА

Жители областного центра часто жалуются в администрацию Иркутска на бродячих собак, которые сбиваются в стаи и представляют опасность для людей. По заявкам на отлов бездомных животных выезжают специалисты. С марта контракт, стоимостью 600 тысяч рублей, заключен с питомником К-9.

Он будет действовать до 29 апреля с учетом передержки животных. Всего планируется отлов порядка 69 собак.

- Система оплаты пересмотрена. До марта 2021 года в соответствии с приказом службы ветеринарии Иркутской области стоимость услуг при отлове и содержании собаки в совокупности составляла 5 545 рублей. Теперь этот тариф пересмотрен и будет складываться из фактически понесенных затрат на каждую собаку. Среди новшеств – чипирование. При осмотре животному вживляется чип с персональным кодом. Данные вносят в информационную систему, формируется электронный паспорт, где содержатся все необходимые сведения - кличка, окрас, порода, вакцинации, особенности животного, история болезни, фотографии и другое. Такой паспорт невозможно потерять. Подобная система позволит наладить четкий контроль: отслеживать каждую собаку, а также оценивать работу подрядчика, - пояснила Александра Бехтольд, заместитель начальника отдела санитарного состояния комитета городского обустройства администрации Иркутска.

Сейчас в стадии подготовки находится новый крупный муниципальный контракт на отлов бродячих животных, его планируется разыграть уже в апреле. Согласно данным мониторинга, всего в Иркутске насчитывается около 2 тыс. бездомных собак.