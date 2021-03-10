Три человека пострадали в ДТП с участием внедорожника Ленд Крузер Прадо и Хонды в Иркутске

Три человека пострадали в ДТП с участием внедорожника Ленд Крузер Прадо и Хонды Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Серьезная авария произошла вечером, 10 марта в Иркутске. В районе улицы Набережная Иркута, столкнулись внедорожник Тойота Ленд Крузер Прадо и седан Хонда. Не обошлось без пострадавших.

- Травмы получили три человека - водитель и два пассажира Хонды, - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Их госпитализировали.

Сейчас на месте ДТП работают дорожные инспекторы, которые выясняют все подробности происшествия. Чтобы избежать подобных аварий, полицейские еще раз призывают иркутских автомобилистов соблюдать правила дорожного движения на городских улицах и трассах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибиряк спустя 21 год сознался в изнасиловании и убийстве девушки (Подробности)

Живодер из Усть-Илимска, который застрелил собаку и проволок ее прицепленной к машине, может получить до 5 лет колонии (Подробности)

Малышку, которую мать выбросила в мусорном пакете на платформу грузового поезда, удочерили (Подробности)