Погода в Иркутске: 11 марта без осадков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 11 марта, как сообщают синоптики, ожидается идеальной для прогулок на свежем воздухе. Сегодня днем воздух в столице Приангарья прогреется до +4…+6. Облачность будет переменчивой, а это значит, что сегодня небесная канцелярия побалует сибиряков весенними солнечными лучами. Немного будет досаждать ветер, ведь по прогнозу его скорость 11 числа – до 7-12 м/с. Осадков метеорологи не обещают.

Кстати, 11 марта 2021 «рискует» попасть в историю метеонаблюдений, как самый теплый день за 60 лет наблюдений, при условии, что термометры на улице сегодня покажут +8. Но уже с уверенностью можно сказать, что в любом случае этот день побьет рекорд 1963 года, когда было +4. Стоит отметить, что не всегда март бывает таким «весенним», например, в 1960 году приморозило до -30. Пока это самый низкий температурный показатель для одиннадцатого дня в марте.

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