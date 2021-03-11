Больше ста домов остались без света из-за аварии в Зиминском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Зулумай Зиминского района Иркутской области утро началось с аварийного отключения света. Подача электричества в 102 частных дома прекратилась в 06.40 сегодня, 11 марта. К восстановительным работам уже приступили специалисты. На месте работают 5 человек на спецмашине.

- Во всех 102 домах есть печное отопление, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

О времени предположительного подключения электроснабжения пока не сообщается.

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