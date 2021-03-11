В Иркутск прилетает легенда мирового бокса Костя Цзю. Фото: ООО «Маяк».

В Иркутске Костя Цзю, известный боксер, трехкратный чемпион СССР, двукратный Европы, а также абсолютный чемпион мира среди профессионалов, будет находится два дня. Он проведет открытые мастер-классы и автограф-сессии. Ожидаются спарринги с представителями Федерации бокса Иркутской области. Также Костя Цзю встретится с юными боксерами в спортивной школе «Лидер», презентует коллекцию спортивной одежды с ярким слоганом «Никогда не сдавайся!», которая будет представлена в супермаркетах «Слата».

2021-й в Иркутске объявлен Годом спорта. Это начинание поддержала торговая сеть.

- Сейчас людям как никогда нужны яркие эмоции. Участие в спортивных мероприятиях, общение с интересными людьми будут этому, безусловно, способствовать. Возможность привезти в Иркутск Константина Цзю для нас большая честь. Также стоит отметить, что «Слата» стала единственной эксклюзивной розничной сетью в России по продаже брендовой одежды «Никогда не сдавайся!», - отметила руководитель департамента по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.

Кстати, увидеть Костю Цзю смогут все желающие. Мероприятие с легендой мирового бокса начнется 13 марта в 13.00 на площади 130-го квартала, возле торгового центра.