196 случаев заражения COVID-19 подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 11 марта достигло цифры 58 146. В это число входят и 196 положительных результатов, полученных в лабораториях за последние сутки. Темпы заболеваемости COVID-19 в Приангарье снижаются каждый день.

- В ковидных госпиталях остаются 1552 пациента, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

За сутки выздоровели 298 сибиряков, в общей сложности болезнь в регионе победили уже 55 660 человек. Увы, летальные исходы течения COVID-19 продолжают регистрироваться каждый день. Так, 11 марта сообщается еще о 8 скончавшихся: причина смерти 7 из них – коронавирус. С начала пандемии Иркутская область потеряла уже 2210 человек: COVID-19 сгубил 1967, еще у 243 зараженных были в анамнезе и другие тяжелые болезни, принесшие смерть.

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