196 пьяных водителей поймали в Иркутске за 10 дней марта Фото: Иван ВИСЛОВ

В Иркутске и районе за 10 дней марта пьяными за рулем попались 196 водителей. Такие данные приводит пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В 121 случае наличие алкоголя в крови подтверждено, еще 75 автомобилистов от прохождения медицинского освидетельствования отказались, - отмечают полицейские.

Как отмечают специалисты, 28 задержанных садятся за руль в нетрезвом состоянии уже не в первый раз. По каждому случаю составлены необходимые документы и протоколы. Полицейские напоминают, что вождение в состоянии алкогольное опьянения – грубое нарушение, которое может стать причиной трагедии.

- Управляя транспортным средством в нетрезвом виде, водители подвергают себя и окружающих огромной опасности, - отмечают в МВД. - Нередко в попытках уйти от наказания совершают очень необдуманные и неоправданно рискованные маневры.

Как это накануне произошло на улице Старо-Кузьмихинская в Иркутске. Пьяный автомобилист, пытаясь скрыться, от сотрудников ГИБДД, устроил погоню. Но не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в световую опору. К счастью, в этот раз обошлось без жертв. Были составлены 4 протокола о нарушениях.

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