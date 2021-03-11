22-летняя девушка пропала без вести в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

О пропаже 22-летней иркутянки Анастасии Абрамовой полицейским сообщила ее взволнованная мать. Она рассказала, что еще днем, 9 марта дочь вышла из дома по улице Байкальская, и не вернулась. До сих пор никто из родных и близких не знают, где она может находиться.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы пропавшей. На вид ей 16-18 лет, высокого роста, худощавого телосложения. У девушки длинные волосы, голубые глаза. Была одета в темно-синюю парку, черные ботинки с белыми шнурками. Из особых примет выделяют дефект речи.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей девушки, просят сообщать в ближайший отдел полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

67-летняя пенсионерка пропала без вести в Иркутске (Подробности)

Малышку, которую мать выбросила в мусорном пакете на платформу грузового поезда, удочерили (Подробности)