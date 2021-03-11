У 69 жителей Иркутска за сутки подтвердился коронавирус Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутск с начала пандемии является лидером по количеству случаев заражения коронавирусом. По данным на 11 марта, COVID-19 в столице Приангарья выявляли уже 20 390 раз. За минувшие сутки положительные результаты тестов получили 69 человек. В Ангарске – сегодня этот город второй в рейтинге суточного прироста – за те же 24 часа, коронавирус подтвердился 23 раза. Всего в городе нефтехимиков им заразились 5439 человек.

На третьем месте, как показывает карта распространения коронавируса в Иркутской области на 11 марта, Иркутский район и 15 новых случаев заражения COVID-19. После идет Осинский район с их 14 заболевшими. В остальных территорий региона - Тулуне, Братске, Усть-Илимске, Усолье-Сибирском и так далее (см. карту), где еще продолжаются заражения, выявлены лишь единичные случаи. Всего же за минувшие сутки о том, что больны новой коронавирусной инфекцией, узнали 196 сибиряков. В ковидных госпиталях сегодня лечат 1552 пациентов.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 11 марта

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 11 марта. Фото: Оперативный штаб Приангарья

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