В бывшем городке ИВВАИУ планируют построить школу и четыре детских сада

Подписанию проекта межевания предшествовали общественные обсуждения. Фото: Предоставлено "КП"

Мэр Иркутска Руслан Болотов подписал постановление, которым утвердил проект межевания территории бывшего городка ИВВАИУ. Документом предусмотрена жилая застройка общей площадью около 350 тыс. кв. м., строительство социальных и других объектов, а также дорог.

Планируется, что в центральной части территории построят четыре детских сада, которые в общей сложности смогут посещать 830 детей. Кроме того, предусмотрено возведение школы не менее чем на 1500 мест, поликлиники на 450 посещений в смену, спортивного объекта. Также в планах реконструировать бывший детсад и разместить в обновленном здании ресурсный центр, где жители городка смогут проводить свой досуг.

Как сообщила заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Олеся Куцакова, начать строительство двух детсадов на 110 и 220 мест предполагается в ближайшие два года.

- Это связано с этапами жилой застройки. Первый из них рассчитан на 2022-2023 годы, - пояснила она.

Напомним, что подписанию проекта межевания предшествовали общественные обсуждения. С жителями провели три встречи, в течение месяца от горожан принимались предложения, большинство из которых вошли в итоговый документ.