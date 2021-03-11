Турчак: общественников в оргкомитете праймериз ЕР должно быть больше партийцев. Фото: ЕР.

В федеральный оргкомитет предварительного голосования «Единой России», который возглавил сенатор Александр Карелин, войдут общественники

Как сообщает сайт ER.ru, инициативу участия волонтеров в политике поддержал Президент России Владимир Путин.

- От «Единой России» в состав федерального оргкомитета вошли представители регионов, молодежного движения, юристы, эксперты в сфере IT-технологий. При этом для нас важно, чтобы внешних, непартийных экспертов и общественников в оргкомитете было больше, чем самих партийцев, - сказал секретарь Генсовета «ЕР» Андрей Турчак.

И федеральный, и региональные оргкомитеты праймериз будут состоять из 17 человек. Из них свыше половины – добровольцы, общественники.

По мнению Александра Карелина, волонтеры усилят состязательность, сделают предварительное голосование более острым и менее предсказуемым.

Свои кандидатуры добровольцы должны представить до 15 марта – в этот день утвердят составы региональных оргкомитетов и будет дан старт выдвижению участников процедуры.

Как заявил Андрей Турчак, «Единая Россия» готова помогать волонтерам консультациями по участию в праймериз.

Предварительное голосование, как сообщает сайт «ЕР» пройдет с 24 по 30 мая по максимально открытой и конкурентной модели, преимущественно в онлайн-режиме. Все зарегистрированные на территории РФ избиратели смогут проголосовать с помощью «Госуслуг».

- Участие волонтеров, лидеров общественного мнения и представителей общественности в выборном процессе – важное нововведение, как для Иркутской области, так и для всей России, - отметила активист волонтерского центра «Единой России» в Иркутской области Евгения Карпович. - Эти люди больше других понимают, с какими проблемами сталкивается население и как можно эти проблемы решить. В прошлом и нынешнем году волонтеры сделали немало, чтобы поддержать людей в сложной ситуации, когда приходилось не только бороться с пандемией, но и решать бытовые, финансовые проблемы.

Евгения Карпович работала в центре «Единой России», принимала заявки от людей, помогала со сбором и доставкой продуктов, отвечала на вопросы людей, которые обращались на «горячую линию».

- Такой опыт работы с людьми позволит некоторым из кандидатов хорошо себя проявить в рамках предварительного голосования, а в дальнейшем эффективно работать в политической структуре, поскольку у волонтеров есть свой особый взгляд на решение проблем общества. Важно, чтобы в политическом процессе участвовали люди разных взглядов и сфер деятельности, - подчеркнула активист волонтерского центра.