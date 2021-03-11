Автомойщик из Иркутска угнал машину клиента и разбил ее. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Устроить себе покатушки на автомобиле одного из клиентов, который оставил свою машину на ночь, решил 23-летний автомойщик из Иркутска. При этом, он сел за руль чужого Опеля пьяным и укатил на нем в Усолье-Сибирское, чтобы навестить приятеля. Правда, друга он покатать так и не сумел, так как заехав в Усолье, не справился с управлением перед светофором и протаранил Тойоту Виш.

Владелец Опеля обнаружил пропажу авто на утро и сразу пошел писать заявление об угоне. Через несколько часов автомойщика задержали.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Угон», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Угонщика поместили в изолятор временного содержания.

Ну а похищенный автомобиль полицейские уже вернули законному владельцу, который теперь вряд ли захочет оставлять свою машину на автомойках на целые сутки.