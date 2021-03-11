Врач из Иркутска рассказал, можно ли выбрать вакцину от COVID. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Одним из самых популярных вопросов относительно вакцинации против коронавируса - можно ли самим выбирать, каким препаратом прививаться? Увы, но порадовать жителей Иркутской области нечем

- Пока нельзя. Вакцины не хватает, - объяснил заместитель министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов. - Всего с начала прививочной кампании мы получили 88 тысяч доз препаратов, в том числе 9 марта – 10 тысяч. Это немного.

В основном поступает ГамКовид-2 или Спутник V, его сейчас много больше производится. Новосибирская ЭпиВакКорона была в крайне ограниченном количестве и уже закончилась. Она будет ставиться на втором этапе. Вакцины из Центра им. Чумакова пока не поступало. Возможно, выбор и будет, но много позже. А вот тянуть с записью на прививку не стоит. По мере поступления препаратов ее будут ставить.