Число россиян с просроченными кредитами может вырасти на 6% в 2021 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число жителей России с просроченными потребительскими кредитами в 2021 году вырастет до 5.8 миллионов человек, то есть увеличится на 6 %. Так считает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев. Своим мнением он поделился во время разговора с корреспондентом NEWS.ru.

Обычно прирост проблемных ситуаций с выплатами займов в стране был в среднем 4%. В условиях пандемии у гораздо большего количества граждан возникли трудности с погашением долга и рост должников по итогам 2020-го оказался в два раза выше – 8%. Прогноз на 2021 год более менее оптимистичный – 6%. То есть ожидается снижение данного показателя.

Что, по мнению эксперта, станет причиной роста просроченных кредитов в условиях снятия большинства "коронавирусных" мер и будут ли приниматься какие-то кардинальные меры в сложившейся ситуации – читайте здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08