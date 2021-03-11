Стало известно, в каких регионах России легче живется пенсионерам Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Средний размер пенсии в России сейчас 15 700 рублей. Однако, в разных субъектах страны начисления разные, суммы складываются из получаемых до выхода на отдых зарплат, экономики областей и республик. Где-то доход пожилых людей превышает прожиточный минимум. В каких регионах пенсии больше, выяснил корреспондент NEWS.ru.

Как оказалось, средний размер пенсии больше всего превышает сумму прожиточного минимума пенсионера в Татарстане. Аж на целых 85%. Второе место по этому показателю разделили Бедгородская, Воронежская области и Башкирия. Там пенсии превышают прожиточный минимум на 80%. Такие данные привели специалисты Росстата согласно третьему кварталу минувшего 2020 года. Жизнь пенсионеров лучше также в Мордовии. Их пенсии превышают прожиточный минимум на 78%.

А в каких регионах доходы пожилых людей ниже всего – читайте здесь.

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