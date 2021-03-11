МЧС: снег и метели ожидаются 12 марта в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Об очередном ухудшении погоды в Иркутской области предупреждают синоптики и спасатели. Итак, по прогнозу, в пятницу, 12 марта местами в северных районах ожидается усиление западного, юго-западного ветра до 15-18 м/с, возможны метели. Также пойдет снег.

- Просим жителей региона, в случае ухудшения погоды, не планировать дальних походов и поездок, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Что касается Иркутска, то 12 марта в столице Приангарья осадков не ожидается. Ветер подует 7-12 м/с. Столбик термометра поднимется до +5 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, когда в Иркутске пройдет первый дождь в 2021 году (Подробности)

Итальянский мачо оставил в Риме семью и карьеру спортивного врача ради русской красавицы с Байкала (Подробности)