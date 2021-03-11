Браконьеров со шкурами соболя, белки и лося на 11. 4 млн рублей задержали в Братске. Фото Министерства лесного комплекса Иркутской области

213 шкур соболя, 81 – белки, 28 – камусов лося. Автомобиль с таким грузом накануне остановили полицейские в Братске. Документов, разрешающих транспортировку шкур животных, у автомобилиста не нашлось.

- Суммарный ущерб, причиненный животному миру Иркутской области вследствие такой крупной браконьерской деятельности, составляет 11 386 500 рублей, - сообщает пресс-служба министерства лесного комплекса Иркутской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, все материалы переданы в региональное МВД.

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