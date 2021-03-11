Объявленного в федеральный розыск подозреваемого задержали судебные приставы Иркутска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судебные приставы Иркутска накануне задержали объявленного в федеральный розыск подозреваемого в «Фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

Мужчина пришел в здание мировых судей в Ленинском районе областного центра, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области. Специалисты, встречающие людей на посту, узнали в нем подозреваемого и после оформления всех необходимых документов проводили разыскиваемого к судье.

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