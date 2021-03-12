Погода в Иркутске: 12 марта будет самым теплым за 50 лет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 12 марта ожидается невероятно теплая. По данным синоптиков Иркутского Гидрометцентра воздух в городе сегодня прогреется до +3…+5 градусов. По данным метеонаблюдений, статистику которых приводит Яндекс, этот день будет самым теплым за 50 лет. Отмечается, что +4 – это уже на 10 градусов выше климатической нормы для данного времени года.

Кстати, плюсом к таким температурным показателям будет и отсутствие осадков, ветер 12 числа также вполне терпимый – 5-10 м/с.

Стоит отметить, что март не всегда балует сибиряков весенним теплом, например, в 1970 году в областном центре столбики уличных термометров опустились до -28.

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