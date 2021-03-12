Гараж с 8 машинами сгорел в ночь на 12 марта в селе Ершова Иркутской области

Гараж с 8 машинами горел в ночь на 12 марта в селе Ершова Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В селе Ершово Усть-Илимского района Иркутской области ночью 12 марта пламя вспыхнуло в гаражных боксах. Загорелись два помещения: в одном из них находилось восемь штук различной техники, в другом – четыре коровы и три лошади. Пожарных вызвали в 03.26 ночи.

- На момент прибытия первого подразделения из поселка Эдучанка, что в 42 километрах от места пожара, гаражный бокс с техникой горел по всей площади в 758.5 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – Крупный домашний скот удалось спасти, у второго бокса частично повреждена лишь кровля.

Утром ликвидация пожара продолжается. Специалистам также предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.

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