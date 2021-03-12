Канал поставки наркотиков из Красноярска перекрыли в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

18-летняя девушка из Ангарска, ее 19-летний сожитель, а также еще пара знакомых 19 и 26 лет ездили за наркотиками в Красноярск, после фасовали их и распространяли при помощи интернет-магазина уже на территории Иркутской области. Полицейским удалось перекрыть этот канал поставки запрещенных веществ в наш регион.

- Была получена информация о том, что работники интернет-магазина наркотиков планируют реализовать партию наркотиков, полицейские задержали их с поличным, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Вещества были найдены в автомобиле предполагаемых наркоторговцев. Экспертиза показала, что это действительно наркотики.

Вес «груза» составил 600 граммов. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере».

Задержанным грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет. Ведется работа по установлению и задержанию организатора интернет-магазина, а также других его работников.

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