Манижа, Том и Джерри, Райя и последний дракон: что искали сибиряки в Сети на неделе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Эта неделя началась для россиян легко и непринужденно, а как может быть иначе, если понедельник – выходной. Наверное, поэтому большинство запросов жителей Иркутской области в Сети касались развлечений: сибиряки искали поздравления с 8 марта, компьютерные игры, а также интересовались новинками мира кино. Искали отзывы и информацию о фильме «Пара из будущего», мультике «Райя и последний дракон», о приключениях мышонка Джерри и кота Тома.

Большой интерес у иркутян вызвало и имя участницы популярного музыкального конкурса, которая будет представлять России – Манижа. Она родилась в Душанбе, но с малых лет живет в Москве. Манижа Сангин представит нашу страну на «Евровидении». Интервью с модной и колоритной певицей, в котором она рассказывает о себе, своем детстве и непростой жизни - найдете здесь.

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