199 случаев заражения COVID-19 подтвердилось в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области борьба с коронавирусом все еще продолжается. В регионе за сутки подтвердилось еще 199 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в Приангарье выявляли уже 58 345 раз.

Радует, что большинство болезнь победили. Только за минувшие 24 часа о своем выздоровлении узнал 281 сибиряк. Всего переболели коронавирусом в Иркутской области 55 941 человек.

- В больницах региона с диагнозом COVID-19 сегодня, 12 марта, медики продолжают лечить 1518 пациентов, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

Увы, летальные исходы регистрируются каждый день. Скончались еще 9 зараженных: причиной смерти 7 из них стал COVID-19, еще двух с таким же диагнозом – иные болезни. Приангарье во время пандемии потеряло уже 2219 человек: из них 1974 умерли из-за коронавируса, 245 – от других заболеваний.

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