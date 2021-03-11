«Ростелеком» обеспечил связью звездный хоккей на Байкале. Фото компании.

«Ростелеком» выступил техническим партнером матча по хоккею с шайбой, который прошел на льду озера Байкал 8 марта. Команда Иркутской области сражалась с легендарными хоккеистами России. Это событие стало одним из первых мероприятий Года Байкала в Иркутской области, который стартовал 7 марта в поселке Листвянка.

Специально для этого мероприятия «Ростелеком» организовал высокоскоростной канал связи. Благодаря проделанной оператором работе, прямую трансляцию матча вел телеканал «АИСТ». Игра также передавалась на большой экран, установленный на здании Дворца спорта «Труд» в Иркутске.

Инициатором спортивной встречи стал легендарный советский хоккеист, председатель Всероссийского общества охраны природы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов.

«Для меня и моих друзей, с которыми мы провели долгие годы вместе, играя за сборную СССР, за ЦСКА, особенно радостно быть здесь. Мы все должны заботиться о сохранении великого озера Байкал, чтобы оно служило нашим детям и внукам. Россия обладает всем, чтобы возглавить сохранение будущего на планете. Проповедовать добро на планете — это единственная возможность спасти природу. Мы это делаем с помощью “хоккейной дипломатии”», — сказал на открытии матча Вячеслав Фетисов.

«Сегодня на льду Байкала состоялся уникальный хоккейный матч с участием звезд мирового уровня! Мы проводим это спортивное мероприятие в честь открытия Года Байкала. Нам с вами вместе отвечать за его сохранность перед будущими поколениями, нам решать экологические проблемы самого глубокого пресного водоема на планете, — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. — Обеспечение видеотрансляции с места сделало мероприятия эффективнее».

Этот матч стал одним из самых популярных событий в иркутском интернет-сегменте. Журналисты и блогеры вели трансляцию матча в социальных сетях и СМИ.

«Озеро Байкал является достоянием России и мира. Онлайн-зрителями игры стали не только любители хоккея, но и тысячи людей, неравнодушных к экологическим проблемам Байкала. Поэтому для нас было принципиально важно, чтобы связь на мероприятии была организована на высоких скоростях», — отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.

Матч завершился со счетом 6:8 — победила команда звезд. На лед вышли известные хоккеисты Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Александр Якушев, Андрей Коваленко. Почетными гостями матча стали руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, глава российского офиса ЮНЕП Владимир Мошкало и другие почетные гости, в том числе посол Великобритании в России Дебора Броннерт, посол Португалии в России Паулу Визеу Пинейру.