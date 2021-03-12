Блины – объеденье, но стоят дорого: подсчитаны расходы иркутян на Масленицу

Блины – объеденье, но стоят дорого. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Блины на Масленицу – традиция, от которой не отказываются. Все-таки это главный символ праздника, который с нами с языческих времен. Но, вернемся от высокого к практическому, то есть к самому блюду. Расходы на него, по данным Иркутскстата, за год сильно подорожали. Это, конечно, каждая хозяйка на себе ощутила, но есть и конкретные цифры.

А они указывают, что за год больше всего подорожали сахар – почти вполовину, пара куриных яиц и подсолнечное масло - немногим меньше. Вот и считай. Меньше всего выросли цены на сливочное масло и соль, а молоко даже чуть—чуть подешевело.

Сравним: сахар стоил 37, 9 рубля, теперь – 55 рублей. Десяток куриных яиц обходился в 57 рублей, а нынче стоит 80. Про подсолнечное масло и говорить не приходится, все знают, с каким трудом остановили рост его стоимости, а ведь год назад литр был 98 рублей.

Есть любители, которые предпочитают блинчики «без всего», но большинство норовят все же есть их с вареньем, медом. Самые гурманы – с красной икрой, она и раньше была недешевой, а сейчас еще и подорожала на 21%, и теперь стоит 4300 за кило. Доступнее всего из популярных начинок творог и баночка сгущенки.

Сколько стоят блины на Масленицу.