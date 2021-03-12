Водитель из Иркутской области по вине которого во время катания на тюбе погибла женщина, отправлен в колонию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагедия во время зимней забавы в Мамско-Чуйском районе произошла 8 февраля 2020 года. В 5 километрах от поселка Тетеринск 55-летний водитель Тойоты Лит Айс решил взять на буксировку тюб, на котором находилась 33-летняя женщина. Во время катания надувные сани выехали на встречную полосу, столкнулись с Митсубиси Паджеро. От полученных травм женщина погибла на месте.

Выяснилось, что водитель Тойоты сел за руль пьяным. В отношении него было возбуждено уголовное дело. На днях нарушитель услышал приговор суда.

- Его приговорили к 6 годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, ему на два года запретили садиться за руль.

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