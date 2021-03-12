226 домов остались без света из-за аварии в Усолье-Сибирском 12 марта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сегодня, 12 марта, в начале второго часа дня в городе Усолье-Сибирское Иркутской области произошло аварийное отключение электричества.

- Без электроэнергии остаются 226 частных жилых домов, - сообщает пресс-лсужба ГУ МЧС России по Иркутской области. – Все дома, оставшиеся без электричества, оборудованы печным отоплением.

Над устранением аварии работают семь человек на трех спецмашинах. Предположительное время подключения потребителей к сети пока не сообщается.

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