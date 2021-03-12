Предприниматель в Иркутске вернул долг, чтобы не портить свою репутацию Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Не желаем иметь дел с человеком, имеющим долговые обязательства, - сказали одному из предпринимателей Иркутска клиенты.

Дело в том, что имя его было в «Банке данных исполнительных производств» на официальном интернет-сайте судебных приставов Приангарья. И это портило репутацию предпринимателя при заключении сделки. Мужчина как можно скорее хотел удалить свои данные из этого списка, чтобы все-таки не потерять выгодный контракт.

- На исполнении находилось исполнительное производство о взыскании задолженности в размере 36 тысяч рублей с индивидуального предпринимателя, занимающегося предоставлением рекламных услуг, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области. – В нем говорится, что бизнесмен не провел PR-компанию для магазина с мясной продукцией, хотя оплату за свои услуги получил.

Иркутянину рассказали, что исполнительное производство будет закрыто, как только он оплатит долг. Бизнесмен тут же – прямо в отделении - перевел нужную сумму. Данные из «банка должников» удалены.

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