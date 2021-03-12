Пожар тушат в гаражном кооперативе Ангарска 12 марта Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Ангарске днем 12 марта 17 пожарных на трех автоцистернах борются с возгоранием в гаражном кооперативе. Загорелись пять боксов. Известно, что только в одном из них находится автомобиль. Сообщение о пожаре спасатели получили в половине второго дня.

На данный момент огонь «взят в кольцо», то есть пожар локализован, угрозы дальнейшего распространения пламени больше нет.

- Пострадавших в данном пожаре также нет, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Площадь гаражей, поврежденная огнем, составляет порядка ста квадратных метров.

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