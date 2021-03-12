На муниципальных предприятиях Иркутска будут работать студенты

Как подчеркнул мэр областного центра, для развития города важно взаимодействие с вузами.

Принимать на практику, а также трудоустраивать студентов и выпускников вузов готовы муниципальные предприятия Иркутска. Кроме того, стройотряды смогут участвовать в реализации муниципальных контрактов, в том числе по ремонту автодорог.

– В городе наблюдается дефицит квалифицированных кадров, особенно в строительной и дорожной отраслях, - отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. - Мы приглашаем студентов под руководством преподавателей сопровождать направления, связанные с реализацией национальных и приоритетных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология», «Жилье и городская среда» и других. У молодежи новый взгляд, нестандартное мышление. Для системного развития Иркутска сейчас как никогда важна связка города и вузовского сообщества.

Администрация Иркутска возобновит сотрудничество с техническим университетом в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Совместно с профессорско-преподавательским составом вуза уже идет работа над проектированием Лермонтовской развязки.

- Представители вузов могут предложить оптимальные решения, дать экспертную оценку результатов, - сказал Руслан Болотов.