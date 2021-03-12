Поиски 22-летней девушки завершены в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске успешно завершены поиски 22-летней девушки, которая пропала без вести днем, 9 марта. Напомним, она вышла из дома по улице Байкальская, и не вернулась. Заявление в полицию подала ее взволнованная мать. Вскоре ориентировку на иркутянку передали всем экипажам города и распространили в соцсетях и в СМИ. Спустя три дня поиски принесли результаты.

- 12 марта девушку нашли, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – С ней все хорошо. Оказалось, она была со знакомыми.

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