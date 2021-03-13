Охотников в тайге под Тайшетом будут искать на аэролодке. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На пять месяцев уходили в тайгу охотники из поселка Соляная в Тайшетском районе. На промысел отец и сын, 45 и 67 лет, отправились еще в октябре. В конце февраля должны были вернуться. Выждав все сроки, родственники забили тревогу.

-Они отправились на промысел в верховья реки Тагул на самодельной деревянной лодке с припасами, снегоходом и оружием, - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области. - Полицейские также установили, что в декабре охотников видел другой мужчина, занимавшийся добычей пушнины неподалеку от их угодий.

Возможно, в тайге случилось какое-то ЧП. А может быть, все проще - из-за теплой погоды резко поднялась вода и пути выхода из леса перекрыты. А связи вдали от поселков нет. На розыски охотников полицейскими отправлена поисковая группа на аэролодке.