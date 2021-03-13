Перед Масленицей в Иркутске прошла генеральная уборка улиц. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Праздник на носу! Масленица! Весь день в субботу, 13 марта, коммунальные службы приводили в порядок Иркутск. Задача была вывезти оставшийся и еще не растаявший снег, в том числе и во дворах, очистить остановочные "карманы" и перекрестки. И дело, конечно, не только в наступающем празднике и стартовавшем месяце санитарной очистки.

- В воскресенье 14 марта синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий, - уточняют в пресс-службе администрации Иркутска. - В случае гололеда в воскресенье и в понедельник магистрали и основные улицы будут посыпаться противогололедными смесями. А всего в субботу 13 марта на улицы города вышли более 70 единиц специализированной техники: комбинированные дорожные машины, погрузчики, самосвалы, тракторы с щетками, грейдеры и лапные снегопогрузчики.

Иркутяне, с тревогой читая прогноз погоды на Масленицу, понимают, что эти меры предосторожности городскими службами приняты не зря. Впереди - гололед.