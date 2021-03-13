Сотрудники ГИБДД в Усть-Илимске вытащили автомобиль из сугроба и наказали владельца. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Автомобиль в сугробе! Надо спасать. И сотрудники ГИБДД из Усть-Илимска помогли бедолаге. Выяснять ничего не пришлось, так как пострадавших поблизости не было, а сам водитель посетовал на то, что он уходил от столкновения. Однако впоследствии оказалось, что все не совсем так. В эпоху соцсетей ничего не скроешь.

-При мониторинге социальных сетей стражи порядка обнаружили видеозапись этого инцидента, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области. - Установлено, что автолюбитель, в нарушение требований ПДД, не обращая внимание на машину, остановившуюся перед пешеходным переходом, продолжал движение вперед, и, пытаясь избежать наезда на пешеходов, оказался на обочине.

Автомобилист ни в какую с этим не соглашался - понимал, что будет наказан. И только используя видеозаписи в качестве доказательств, автоинспекторы привлеки 66-летнего усть-илимца к ответственности. Ему предстоит оплатить штраф в размере 1500 рублей.