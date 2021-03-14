Еще 193 человека заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки опасную инфекцию подхватили еще 193 человека. 71 из них проживает в Иркутске. С начала распространения COVID-19 в Приангарье уже 58 733 зараженных. Госпитализировано на данный момент 1 521 пациент. Такие данные 14 марта приводит оперативный штаб.

Увы, продолжает расти и число умерших. За сутки от коронавируса скончались еще 7 больных. Всего, в нашем регионе 1 989 жертв COVID-19. Еще 247 ушли из жизни от заболеваний, не связанных с ковидом. Прирост за сутки составил 1 человек.

Есть и приятные новости. Болезнь победили еще 277 сибиряков. Таким образом, число выздоровевших выросло до 56 520. Медеики по-прежнему советуют жителям региона носить медицинские маски в общественных местах.

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