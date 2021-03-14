Спасатели и полиция просят водителей отказаться от поездок на Ольхон из-за сильного ветра

Спасатели и полиция просят водителей отказаться от поездки на Ольхон из-за сильного ветра Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Из-за ураганного ветра, который обрушился на Иркутскую область 14 марта, выезд на ледовую переправу, ведущую на остров Ольхон на Байкале, стал опасным. Напомним, на Байкале порывы ветра составляли 35 м/с. Сейчас видимость там практически нулевая. Поэтому, чтобы не угодить в снежные заносы, спасатели и полицейские советуют автомобилистам отказаться от выезда на переправу.

- Рекомендуем водителям переждать непогоду, - сообщили в ГУ МЧС и ГУ МВД России по Иркутской области. - После этого дорожная служба проверит состояние ледовой дороги, и движение по ней возобновится.

Сейчас на переправе дежурят спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и сотрудники ГИБДД, которые сопровождают автомобили, а также помогают водителям, которые попали в снежный занос.

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