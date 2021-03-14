Движение по ледовой переправе на Ольхон возобновлено Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На Байкале возобновили движение по ледовой переправе на остров Ольхон. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. Напомним, 14 марта, из-за ураганного ветра, порывы которого достигали 35 м/с, спасатели и полицейские просили автомобилистов воздержаться от поездок по переправе. Так как видимость на переезде была практически нулевая.

Днем ветер на Байкале стих, снег закончился, и теперь проехать на Ольхон и обратно можно в полной безопасности.

Напомним, ураганный ветер, обрушился на Приангарье в ночь на воскресенье, 14 марта. В Иркутске порывы достигали 25 м/с. К серьезным разрушениям метель не привела, но нескольким многоквартирным домам все же потребуется серьезный ремонт.

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