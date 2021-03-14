В Шелехове полицейские с поличным поймали автоугонщиков Фото: ГУ МВД по Иркутской области

О том, что в 1-м микрорайоне Шелехова пытаются угнать автомобиль, сотрудники ППС Григорий Поляков и Денис Игнатьев услышали по рации от дежурного, когда патрулировали улицы города. Подъехав к дому № 20 в микрорайоне, они увидели, как двое мужчин в масках пытаются снять колеса у автомобиля Лада. Заметив полицейских, преступники убежали в разные стороны. Однако сотрудникам удалось их поймать. Вернувшись к автомобилю, Григорий и Денис увидели что его действительно пытались похитить, так как у машины было разбито стекло.

- Задержанными оказались двое местных жителей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сыщики отмечают, что поймать преступников удалось в том числе благодаря гражданской позиции анонима, который и сообщил в полицию об попытке угона. К слову, машина принадлежала пенсионеру, который приехал в Шелехов из Братска.