Названы победители чемпионата России по конькобежному спорту в Иркутске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый иркутский ледовый дворец «Байкал» принял первые крупные соревнования по конькобежному спорту. С 12 по 14 марта в арене состоялся чемпионат России по конькобежному спорту. На старты приехали около 90 сильнейших конькобежцев страны. Названы победители на всех дистанциях и в многоборье по итогам двух дней соревнований.

Итак, вот имена тех, кто завоевал победу в многоборье. Это Евгения Лаленкова, Даниил Алдошкин, Дарья Качанова и Виктор Лобас. А теперь - подробнее.

В женском спринтерском многоборье не было равных Дарье Качановой Она во второи день соревновании в Иркутске выиграла на обеих дистанциях - пятисотметровке и 1000 м. По сумме четырех дистанции она набрала 151,985 очков.Серебро - у Ирины Кузнецовой, которая стала второй на дистанциях и в общем зачете. Бронза - у Ирины Аршиновой.

У мужчин в спринтерском многоборье выясняли между собой судьбу золотой медали Виктор Лобас и Тимур Карамов. Виктор, выиграв 14 марта на тысячеметровке и став вторым на пятисотметровке, победил по сумме - 142, 650. Серебряный призер Тимур Карамов в этот день обошел его на 500 метрах. но в сумме получил второй результат - 143, 180. Острая борьба шла и за бронзу, конкуренцию взявшему третье место Михаилу Козлову оказывали Артем Золотарев, ставший третьим на пятисотметровке 14 марта и Даниил Беляев ( у него в активе второе на 1000 м.) Об этом официально сообщил в своем инстаграме Союз конькобежцев России. Здесь же можно пересмотреть соревнования в записи.

КСТАТИ

КЛАССИЧЕСКОЕ МНОГОБОРЬЕ

1.Евгения Лаленкова - 167,089 очка (40,32, 4.13,02, 1.59,59, 7.27,36)

2. Елена Еранина - 170,031 (39,65, 4.18,79, 2.02,04, 7.45,70)

3.Елена Сохрякова - 171,031 (40,49, 4.21,41, 2.04,49, 7.42,24).

1.Даниил Алдошкин - 155,374 (37,10, 6.41,12, 1.50,11, 13.49,19)

2. Егор Юнин - 155,669 (37,37, 6.36,93, 1.50,62, 13.54,66)

3.Александр Подольскии - 157,210 (36,73, 6.6,58, 1.49,92, 14.23,64).