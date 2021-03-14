Электроснабжение в Иркутской области восстанавливается. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Не только отдаленные районы Приангарья, но и сам Иркутск серьезно пострадал от урагана 14 марта. До самого вечера не было света во многих городских квартирах в Рабочем, в некоторых домах Ленинского и Свердловского районов. Постепенно ситуация меняется в лучшую сторону, энергетики не прекращают работу даже ночью.

Сравните данные. На 19.00 отключенными оставались 10 населенных пунктов в 6 районах, - сообщает последние данные ГУ МЧС по Иркутской области. - Не было электричества в 2249 жилых домах с населением 5284 человек, без света были и 6 социальных объектов. На 22.00 количество отключенных населенных пунктов уменьшилось до четырех. Остающимся без электроэнергии 3489 жителям Приангарья, конечно, не позавидуешь. Но работа, действительно идет.

Будем надеяться, что к утру 15 марта свет появится во всех домах жителей региона.