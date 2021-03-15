Погода в Иркутске: 15 марта ветер до 10 м/с Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 15 марта обещает быть прохладной. Дневные минусовые температуры вернулись в город накануне и продержатся всю рабочую неделю. Так, сегодня в областном центре будет до -2. Облачность, по прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра, ожидается переменчивая. День пройдет без осадков. Ветер, бушевавший вчера в регионе, поутих, и скорость потоков воздуха 15 числа не превысит 10 м/с.

Как сообщает Яндекс, атмосферное давление в столице Приангарья высокое – оно составляет 733 миллиметра ртутного столба. Кстати, за 54 года метеонаблюдений самым холодным этот день был в 1999 году, тогда столбики уличных термометров опустились до -27, а самым теплым в 2016-ом, воздух в том году прогрелся до +9.

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