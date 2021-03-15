Электроснабжение восстановили после урагана в Иркутской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Избежать перехлестывания электрических проводов и коротких замыканий – один из жизненно важных пунктов во время сильного ветра. Чтобы такого не случилось, в Иркутской области, где в ночь на 14 марта начался самый настоящий ураган – порывы ветра достигали 35 м/с – подачу электричества в превентивных целях прекратили в 78 населенных пунктах.

По мере затихания скорости воздушных потоков электроснабжение в селах, поселках и городах восстанавливали. По данным на 4 утра 15 марта во все 16 муниципальных образованиях, где не было «света», вернулось электричество.

Стоит отметить, что из-за урагана были также и аварийные отключения, в том числе и в самом Иркутске. Кроме того, есть повреждения домов и спасателям пришлось провести спасательные операции - вызволять туристов.

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